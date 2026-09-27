Gonzo avanza la entrevista de Rufián en Salvados: "Entra al trapo en todos los temas y rompe muchos tabúes de la izquierda"

Entre los asuntos que aborda la conversación están la migración y la situación de Ceuta, además de la vivienda. Precisamente este último tema adquiere especial relevancia porque la entrevista fue grabada el martes, antes del desahucio de Maricarmen.

Gabriel Rufián se enfrenta este domingo a las opiniones de cinco votantes progresistas en una nueva entrega de Salvados. El programa, que se emite a las 21:30 horas en laSexta, combina entrevista y experimento sociológico para poner al portavoz de ERC en el Congreso frente a cuestiones que afectan directamente a la izquierda.

Fernando González 'Gonzo', presentador del programa, ha adelantado en La Roca algunas de las claves de una entrevista en la que, asegura, Rufián aborda prácticamente todos los asuntos que se ponen sobre la mesa. "Diría que si me permites que el titular no sea una frase de las que dice Gabriel, sino una conclusión de que en todo lo que se habló él entró al trapo", explica Gonzo.

El periodista considera que Rufián se enfrenta incluso a cuestiones incómodas para su propio espacio político. "Escucharemos a Gabriel diciendo cosas que molestan mucho, incluso en su propio partido, porque molestan a todo el mundo", señala.

"Para mí es una entrevista en la que Gabriel Rufián rompe o profundiza en muchos tabúes que ya ha roto en la izquierda a la hora de ser autocrítico", apunta. Entre los asuntos que aborda la conversación están la migración y la situación de Ceuta, además de la vivienda. Precisamente este último tema adquiere especial relevancia porque la entrevista fue grabada el martes, antes del desahucio de Maricarmen.

Según Gonzo, la vivienda es uno de los asuntos en los que tanto los cinco votantes como Rufián "dan más de sí, entran más en debate y son más claros". Pero hay un asunto en el que Gonzo considera que Rufián no fue tan claro: su futuro político y la posibilidad de encabezar una candidatura estatal de los partidos a la izquierda del PSOE.

Rufián había planteado meses atrás la posibilidad de encabezar una lista a nivel nacional si podía servir para impulsar una alternativa común. Sin embargo, después del verano descartó esa posibilidad, al menos en esos términos, y volvió a situar su eventual candidatura en Cataluña.

"Si hay alguno en el que podemos decir que no ha sido tan claro como en otros asuntos, es en explicar por qué esa propuesta que él mismo lanza a principios de año, que luego se propone o que más o menos se ofrece para encabezar en primavera, ahora mismo se acaba de descartar", explica Gonzo.

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