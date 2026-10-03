Juan del Val pregunta a Ruth Galán por el estallido de las protestas por la vivienda: "¿Por qué ahora?"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha defendido que las protestas no han surgido de repente, sino que son consecuencia de años de reivindicaciones: "Aquí nosotros llevamos reclamando soluciones mucho tiempo".

Las protestas por la vivienda han tomado las calles en los últimos días y la acampada en diferentes ciudades continúa creciendo después de la movilización contra los problemas de acceso a la vivienda. Un movimiento que ha cobrado especial fuerza tras el caso de Maricarmen.

En La Roca, Juan del Val ha trasladado a Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, una de las preguntas que, según ha señalado, se hace "mucha parte de la ciudadanía": "¿Por qué ahora?".

"¿Es el caso de Maricarmen el que verdaderamente ha movido conciencias? ¿Hay alguna cosa de trasfondo? ¿Es el momento para salir a las calles?", ha planteado Del Val. El colaborador ha cuestionado que la situación haya cambiado sustancialmente en apenas ocho días y ha apuntado que resulta difícil explicar el motivo de este repentino aumento de las movilizaciones.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha defendido que las protestas no han surgido de repente, sino que son consecuencia de años de reivindicaciones: "Aquí nosotros llevamos reclamando soluciones mucho tiempo", ha explicado Galán, que ha situado el origen de las demandas en la tramitación de la Ley de Vivienda. Según ha señalado, desde entonces han exigido al Gobierno cambios para garantizar el acceso a la vivienda y ha acusado al Ejecutivo de no haber dado respuesta a las demandas de los inquilinos.

Para explicar el momento actual, Benjamín Prado ha recurrido durante el programa a una expresión francesa: "Todas las revoluciones empiezan en una panadería sin pan". Una metáfora que Galán ha recogido para explicar que, a su juicio, el caso de Maricarmen ha sido el detonante de un malestar que ya existía. "Pero la gota que ha colmado el vaso y la panadería vacía ha llegado con Maricarmen", ha afirmado.

Nuria Roca también ha planteado a la portavoz del Sindicato de Inquilinas si ha podido existir "excesiva precipitación" en las últimas movilizaciones y si un mayor diálogo entre las distintas formaciones políticas habría permitido llegar a otro escenario.

Galán ha rechazado ese planteamiento y ha puesto el foco en la votación de los decretos de vivienda que fueron rechazados en el Congreso: "Lo que vivimos ayer fue una quitada de caretas total", ha defendido. En su opinión, el rechazo de las medidas demuestra que los partidos que votaron en contra "no quieren acordar nada" en materia de vivienda.

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