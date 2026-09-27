Susana Díaz, sobre las comparaciones del 15M y el 27S: "Comparten escenografía, pero los jóvenes no estaban tan divididos y polarizados"

Díaz considera además que el movimiento de 2011 tenía un carácter diferente al actual: "Aquel fue un movimiento distinto, más espontáneo, menos focalizado en el tema de vivienda y era fruto de una indignación social".

Susana Díaz ha analizado en 'La Roca' las similitudes y diferencias entre el movimiento del 15M, que tomó la Puerta del Sol de Madrid en 2011, y la movilización del 27S, que ha vuelto a llevar la acampada a la misma plaza, esta vez con la vivienda como reivindicación.

Para la expresidenta socialista de la Junta de Andalucía, ambos movimientos comparten principalmente el escenario y la forma de protesta, aunque considera que existen diferencias importantes entre quienes participaron en uno y otro momento. "Yo creo que comparten la escenografía. Sí. La puesta en escena es la misma que la del 15M, pero hay una diferencia de edad de la gente que se concentra ahí en Sol", ha señalado.

Díaz considera además que el movimiento de 2011 tenía un carácter diferente al actual: "Aquel fue un movimiento distinto, más espontáneo, menos focalizado en el tema de vivienda y era fruto de una indignación social".

La exdirigente socialista también ha puesto el foco en las diferencias entre los jóvenes de entonces y los de ahora: "Los jóvenes no estaban tan divididos y tan polarizados como se encuentran en ese momento", ha afirmado.

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