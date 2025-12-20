Juan del Val, sobre el auge de la polarización: "Reivindico la discusión política en una cena de Nochebuena"

La sociedad española muestra cada vez más división política. Muchos rompen relaciones, evitan hablar de política o abandonan grupos de WhatsApp para no discutir. En La Roca, Juan del Val comenta su visión sobre estas tensiones y la importancia del diálogo.

Cada vez la sociedad está más polarizada. Según los datos, el 14% de los españoles ha roto relaciones personales en el último año tras mantener discusiones políticas.

Mientras tanto, el 60% reconoce que evita hablar de política para no discutir, y un 15% ha abandonado grupos de WhatsApp por motivos ideológicos.

En este vídeo de La Roca, Juan del Val da a conocer su opinión sobre el tema: "Creo que tiene que ver con pensar que el otro que opina diferente a ti es tu enemigo". Algo que el colaborador considera que "no es para tanto".

Asimismo, el escritor se muestra a favor de discutir sobre política. "A mí me gusta, yo reivindico la discusión política en una cena de Nochebuena. Nos ponemos a discutir, intercambiamos opiniones y luego coges y brindas y ya está porque esa persona no es tu enemigo", comenta Juan del Val.

