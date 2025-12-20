Ahora

La Roca

Juan del Val, sobre el auge de la polarización: "Reivindico la discusión política en una cena de Nochebuena"

La sociedad española muestra cada vez más división política. Muchos rompen relaciones, evitan hablar de política o abandonan grupos de WhatsApp para no discutir. En La Roca, Juan del Val comenta su visión sobre estas tensiones y la importancia del diálogo.

Juan del Val, sobre el auge de la polarización: "Reivindico la discusión política en una cena de Nochebuena"

Cada vez la sociedad está más polarizada. Según los datos, el 14% de los españoles ha roto relaciones personales en el último año tras mantener discusiones políticas.

Mientras tanto, el 60% reconoce que evita hablar de política para no discutir, y un 15% ha abandonado grupos de WhatsApp por motivos ideológicos.

En este vídeo de La Roca, Juan del Val da a conocer su opinión sobre el tema: "Creo que tiene que ver con pensar que el otro que opina diferente a ti es tu enemigo". Algo que el colaborador considera que "no es para tanto".

Asimismo, el escritor se muestra a favor de discutir sobre política. "A mí me gusta, yo reivindico la discusión política en una cena de Nochebuena. Nos ponemos a discutir, intercambiamos opiniones y luego coges y brindas y ya está porque esa persona no es tu enemigo", comenta Juan del Val.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Extremadura se la juega: del sueño de la mayoría absoluta de Guardiola ante Vox a la ambición de Sánchez y Gallardo
  2. El Departamento de Justicia de EEUU publica nuevos archivos sobre Epstein, entre ellos mensajes: "Ella tiene chicas para J.E."
  3. La Generalitat y entidades sociales darán cobijo a los inmigrantes desalojados de Badalona
  4. EEUU intercepta e incauta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela
  5. El 'Me Too' llega a la política española en casi todos los partidos y deja dimisiones... a medias
  6. Cómo han cambiado los premios de la Lotería de Navidad, de auténticas fortunas a cifras más moderadas