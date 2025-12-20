Elisabeth Duval: "Poco desleal ha sido Yolanda Díaz para la situación que tiene el Partido Socialista"

Elisabeth Duval, escritora y filósofa, analiza la crisis de Gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Señala inmovilismo del PSOE, cuestiona la respuesta de Yolanda Díaz y critica la manera en que el partido maneja casos de corrupción y acoso.

En este vídeo de La Roca, la escritora y filósofa Elisabeth Duval comparte su opinión sobre la crisis de Gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. "Ha habido estos días una acusación en general a Sumar y a Yolanda Díaz de deslealtad. Creo que en realidad poco desleal ha sido Yolanda Díaz para la situación que tiene el Partido Socialista", comenta de manera tajante Duval.

Asimismo, señala que el PSOE está "instalado por completo en un inmovilismo" y que su actitud apunta a que se están tomando esta situación como "aquí no se cambia nada, las cosas están bien como están".

La escritora enumera los casos de acoso sexual, como el de Paco Salazar, y los casos de corrupción dentro del Partido Socialista para dejar claro que Pedro Sánchez y todo el partido pueden "continuar como si esto no fuera consigo".

Por otro lado, Duval analiza el ultimátum que ha dado Sumar al PSOE. "Si tú escenificas un órdago y dices 'hasta aquí' tienes que estar dispuesto a decir qué es lo que sucede si no se cumplen estas condiciones", algo que la escritora considera que Yolanda Díaz no ha hecho.

