La reacción de Juan del Val tras conocer que George Clooney no dará más besos en sus películas: "Me parece una cosa de puritanismo"

George Clooney anuncia que dejará de dar besos en sus películas, siguiendo el ejemplo de Paul Newman. La decisión habría surgido tras una anécdota con su esposa Amal, y ha generado comentarios entre colaboradores de La Roca.

Se acabaron los besos de George Clooney. El actor estadounidense anuncia que en sus próximos papeles hará como Paul Newman: "No voy a besar a ninguna mujer más".

Una decisión que habría tomado tras una conversación con su mujer, Amal Clooney. Su esposa se sorprendió cuando el actor le comentó, como anécdota, que en una escena con Julia Roberts tuvo que repetir la secuencia del beso cerca de 80 veces.

En este vídeo de La Roca, Nuria Roca reacciona a la noticia. "Estamos hablando de celos", comenta la presentadora, y le recuerda a Amal Clooney que su "marido es actor" y que se encarga de interpretar papeles.

"A mí esta noticia no me gusta un pelo", sentencia Juan del Val. "Podemos reírnos, pero a mí me parece una cosa de puritanismo", añade el colaborador.

