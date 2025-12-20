La Roca
Un hombre cuenta cómo nació su relación poliamorosa: "Somos muy complementarios"
Casi la mitad de los españoles ve con normalidad mantener varias relaciones al mismo tiempo, según el CIS. El poliamor genera debate y opiniones divididas. En La Roca, un hombre cuenta cómo es su relación con su mujer y otra pareja.
Según el CIS, el 47,6% de los españoles asegura estar de acuerdo con que una persona pueda tener dos o más relaciones afectivo-sexuales al mismo tiempo. Sin embargo, la otra mitad de la población relaciona el poliamor con una adicción al sexo.
Para conocer más sobre esta forma de entender el amor, La Roca conecta en directo con Gonzalo, nombre ficticio, que mantiene una relación poliamorosa junto a su mujer y otra pareja.
El hombre reconoce que todo "surgió por sorpresa". "Mi mujer y yo somos los dos divorciados. Cuando nos conocimos teníamos ya hijos mayores y nos enamoramos", explica. Asimismo, señala que durante su relación ambos siempre han tenido "curiosidad por explorar cosas nuevas".
En más de una ocasión han asistido a clubs de swingers, aunque sin llegar a interactuar con otras parejas. "Hace tres años nos apuntamos a una aplicación y conocimos a otras parejas... al cabo de muy poco nos enamoramos. Somos muy complementarios", comenta Gonzalo.
Además, reconoce que no fue algo planeado y que, poco a poco, los cuatro se dieron cuenta de que estaban muy a gusto juntos.
A pesar de que ellos viven la situación con total normalidad, Gonzalo admite que sus hijos mayores todavía no lo saben. Por este motivo, prefiere mantener el anonimato y utilizar un nombre ficticio.
