Ahora

La Roca

Nuria Roca desvela cómo quería llamar a uno de sus hijos y Juan del Val responde: "¿Cómo ibas a llamar a un niño Uc?"

El nombre más largo del mundo ha sorprendido a todos por sus 2.253 palabras y más de una hora de duración al pronunciarlo. La noticia provocó un divertido debate en La Roca sobre los nombres cortos y originales.

Nuria Roca desvela cómo quería llamar a uno de sus hijos y Juan del Val responde: "¿Cómo ibas a llamar a un niño Uc?"

El nombre más largo del mundo tiene 2.253 palabras y se tarda más de una hora en recitarlo. Tras conocer la noticia, Nuria Roca comentó que ella está a favor de los nombres cortos. "Prefiero los nombres cortitos y cuanto más mejor", señaló la presentadora.

Además, Roca confesó que en su día quiso ponerle a uno de sus hijos un nombre muy breve, de solo dos letras. "No me dejaron", comentó entre risas mientras señalaba a Juan del Val. "¿Podemos saber cuál era?", le preguntó Nacho García.

"Uc", respondió Nuria, y añadió que "Juan me decía que era nombre de perro". Ante esto, el colaborador de La Roca bromeó con que debería darle las gracias por impedirle ponerle ese nombre a su hijo. "¿Cómo ibas a llamar a un niño Uc?", comentó Juan del Val, visiblemente indignado.

[[LINK:EXTERNO|||https://profile.google.com/cp/CgkvbS8wZG5xehA|||\*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí]]

Las 6 de laSexta

  1. Turull culpa al PSOE de la ruptura y critica que el foco esté en Junts: "Han incumplido sistemáticamente"
  2. Moreno intenta reforzarse tras el escándalo de los cribados y mira a las próximas elecciones: "Estamos muy motivados"
  3. Barómetro laSexta | Casi el 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón
  4. Un policía en estado crítico tras recibir disparos de un hombre atrincherado en una 'guardería de droga' en Sevilla
  5. Mamdani se postula como la antítesis de Trump: "Es hora de plantar cara a los matones"
  6. ¿Por qué España aún tiene restos franquistas? Su derribo o darle un nuevo significado, los planes a seguir