Nuria Roca desvela cómo quería llamar a uno de sus hijos y Juan del Val responde: "¿Cómo ibas a llamar a un niño Uc?"

El nombre más largo del mundo ha sorprendido a todos por sus 2.253 palabras y más de una hora de duración al pronunciarlo. La noticia provocó un divertido debate en La Roca sobre los nombres cortos y originales.

El nombre más largo del mundo tiene 2.253 palabras y se tarda más de una hora en recitarlo. Tras conocer la noticia, Nuria Roca comentó que ella está a favor de los nombres cortos. "Prefiero los nombres cortitos y cuanto más mejor", señaló la presentadora.

Además, Roca confesó que en su día quiso ponerle a uno de sus hijos un nombre muy breve, de solo dos letras. "No me dejaron", comentó entre risas mientras señalaba a Juan del Val. "¿Podemos saber cuál era?", le preguntó Nacho García.

"Uc", respondió Nuria, y añadió que "Juan me decía que era nombre de perro". Ante esto, el colaborador de La Roca bromeó con que debería darle las gracias por impedirle ponerle ese nombre a su hijo. "¿Cómo ibas a llamar a un niño Uc?", comentó Juan del Val, visiblemente indignado.

[[LINK:EXTERNO|||https://profile.google.com/cp/CgkvbS8wZG5xehA|||\*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí]]