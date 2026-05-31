Joaquim Bosch, tras los escándalos del PSOE: "Los partidos no pueden guardar silencio; tienen que abrir una investigación inmediatamente"

El magistrado ha expresado que en casos como el de Zapatero o Leire Díez no ha escuchado "ninguna argumentación que desvirtúe los indicios de delito" y ha criticado que no ha visto "ninguna acción contundente" en el PSOE "para aclarar todo".

Joaquim Bosch se ha pronunciado en La Roca sobre los escándalos del PSOE y sobre la reacción de algunos políticos socialistas que han criticado la acción de la Justicia. "Yo soy de los que siempre he pensado que las descalificaciones son los argumentos de quienes no tienen argumentos", ha expresado, a lo que ha añadido: "Si realmente hay un caso dudoso, como comentaban algunos, hay que poner las dudas jurídicas sobre la mesa".

En su caso, ha dicho, él no ha escuchado "ninguna argumentación que desvirtúe esos indicios de delito" en Zapatero o Leire Díez. "En el ámbito jurídico, somos muy propensos a debatir, a discutir, y en los foros judiciales estos días en esos casos no he visto ninguna duda", ha subrayado.

En este sentido, Bosch ha señalado que "mientras que en el ámbito penal debe prevalecer el derecho de defensa y parece comprensible que los imputados puedan incluso guardar silencio, en el ámbito político los partidos están obligados por el principio de transparencia a dar explicaciones". "Los partidos no pueden guardar silencio cuando pasan todas estas cosas", ha criticado.

Para el magistrado, "cuando se producen imputaciones tan graves como que desde el partido la gerente ha podido colaborar en el falseamiento de facturas y el máximo responsable de la gestión era el secretario de Organización que ha realizado toda una trama, al partido no le basta con decir que respeta la acción de la Justicia". "Eso es no decir nada", ha manifestado.

En su lugar, ha dicho "lo que tiene que hacer el partido es "abrir inmediatamente una investigación". "Debe hacerlo porque, además, cuenta con todos los datos, con toda la información y con todos los cargos públicos para depurar políticas y hasta ahora no hemos visto ninguna acción contundente para aclarar todas estas cosas", ha concluido.

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