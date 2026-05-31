Jesús Bastante, sobre el macroevento evangélico gratuito en Madrid: "El dinero viene de EEUU y los pastores ganan mucho con esto"

Pilar Vidal ha querido saber si un pastor puede ganar 50.000 euros por un evento, a lo que el periodista le ha respondido que la cantidad que recibe es superior.

El periodista Jesús Bastante ha dado las claves en La Roca sobre el macroevento evangélico que tiene lugar en Madrid, y ha señalado que sus organizadores llevan preparándolo "18 meses" y que el dinero del evento, que es gratuito, "viene de Estados Unidos". "Es un formato muy americano, muy espectacular y sin mucha conexión con lo que es la realidad de las distintas confesiones cristianas en España", ha subrayado.

En este sentido, el redactor jefe de 'Religión Digital' ha expresado que "esto es un espectáculo de un señor que es muy conocido en Estados Unidos, que es el hijo de Billy Graham, el predicador de los últimos 12 presidentes de Estados Unidos". "Y el dinero viene de ahí, de Estados Unidos, en un movimiento mayormente neopentecostal", ha insistido.

Además, Jesús Bastante ha contado que se está "fomentando un tipo de teología que es muy distinto, que es la teología de la prosperidad, que significa que cuanto mejor me va a mí en lo económico, es porque Dios más me quiere". "Y este tipo de pastores ganan mucho dinero con este tipo de prédicas y fomentan este tipo de iglesias muy concretas con las que ganan muchísimo dinero y lo que presenten es otra cosa", ha apuntado el experto, quien ha afirmado que los pastores, como Franklin Graham, que es "multimillonario" ganan más de 50.000 por evento.

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