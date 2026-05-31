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Reflexión en el programa

Nuria Roca abre "un melón" sobre el fenómeno 'Bad Bunny': "¿No hemos generado una expectación que supera a lo que es el artista y su concierto?"

La presentadora se ha preguntado si se "genera una necesidad de tener que estar en un sitio y que la gente sepa que se ha ido al concierto", lo que hace que acabe importando más eso que la experiencia de ver al artista en directo.

Nuria Roca

Nuria Roca ha querido "abrir un melón" sobre el fenómeno 'Bad Bunny': "¿No os da la sensación de que hemos generado una expectación tal que supera a lo que es el artista y el concierto? ¿Se genera una necesidad de tener que estar en un sitio y que la gente sepa que has ido el concierto?", ha preguntado.

En ese momento, Sara Ramos le ha respondido que ella no tiene "ninguna" foto del concierto. "No saqué el móvil desde las 20:00 horas hasta las 23:30 horas", ha indicado, la periodista, tras lo que Roca le ha dicho que con su pregunta no se refiere solo a las redes sociales, sino a "poder decir que se ha estado en el concierto y hacer check de estar en el lugar en el que hay que estar".

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