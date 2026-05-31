Un salón, una barra, futbolines... así es la casita de los conciertos de Bad Bunny donde entran 20 o 30 vips

Lombana, nuestro dj, ha tenido el privilegio de estar en ese lugar que es totalmente desconocido para la mayoría de los mortales. En el vídeo, imágenes en exclusiva del interior de la casita.

Lombana, nuestro dj, ha estado en la casita que va con Bad Bunny a sus conciertos y ha contado en La Roca cómo es por dentro: "Es muy pequeña, tiene un salón, una entrada y una barra para que la gente que viene exclusiva, que son invitados de Bad Bunny, puedan estar ahí". "Una de ellas fue Marta Ortega, quien estuvo este sábado dentro de la casa", ha señalado. Además, el dj ha indicado que "hay futbolines y muchas cosas para divertirse, pero es muy pequeña".

En lo referente a cómo se elige a los vips, Lombana ha afirmado que "él se encarga personalmente de escoger a las 20 o 30 personas que entran" y "luego su gente va subiendo a personas que están en la zona VIP indiscriminadamente, aunque tienen que cumplir con unas normas, como no tocar a Bad Bunny". En el vídeo principal que acompaña a la noticia, puedes ver imágenes en exclusiva del interior de la casita del artista puertorriqueño.

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