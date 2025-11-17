Joan Baldoví, sobre Mazón: "Se me revuelve el estómago cada vez que lo veo"

Tras la pésima gestión de la tragedia, el portavoz de Compromís reclama devolver la palabra a la ciudadanía: "El futuro de los valencianos no puede decidirse en un despacho de Madrid. Hay que cerrar esta etapa negra de la Generalitat y devolver la voz al pueblo".

Tras la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha intervenido en Al Rojo Vivo para valorarla. Baldoví ha sido contundente: "Cada comparecencia de Mazón ahonda aún más en el cinismo y la desvergüenza".

En referencia a la justificación de Mazón, quien alegó no haber atendido dos llamadas de la exconsellera Salomé Pradas a las 19:10 horas porque "tenía el móvil en la mochila", Baldoví ha recurrido al sentido común: "¿Alguien puede creer que una persona realmente preocupada por su familia o sus ciudadanos se desentienda así?". Ha añadido que, en su caso, lo primero que hizo fue llamar a sus hijas para saber si estaban juntas y a salvo.

"Se me revuelve el estómago cada vez que lo veo. Me pone muy mal cuerpo", ha confesado Baldoví.

El portavoz ha lamentado también que todavía no se haya aclarado dónde estuvo Mazón entre que dejó el aparcamiento de El Ventorro y su llegada al CECOPI, calificando su actitud como inadmisible: "¿Cómo hemos podido tener durante un año a este tipo de presidente? Se entiende por qué tanto Feijóo como Abascal, PP y Vox, lo han mantenido en el cargo".

Ante esta pésima gestion, Baldoví ha insistido en la necesidad de dar la palabra a la ciudadanía: "La única salida razonable es que el futuro de los valencianos no se decida en un despacho de Madrid. Hay que cerrar esta etapa negra de la Generalitat y devolver la voz al pueblo".

