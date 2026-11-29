"En nuestro país puede haber errores administrativos, pero eso no implica que haya nigún tipo de fraude ni pucherazo", exalta el experto en La Roca.

Jesús Espinosa, de Newtral.es, trae La Roca los últimos bulos electorales que han circulado a escasas horas del cierre de las urnas. "Hoy mismo se está filtrando un censo electoral que se dice que es el de estas elecciones. Con nombres, apellidos y direcciones", ha comentado en el programa. "En estos momentos estamos investigando. Se mueve para intentar sembrar dudas para intentar que la gente no vaya a votar. Que vayan a votar todos los que quieran, que no pasa absolutamente nada. Esto lo único que hace es echar más fango sobre el fango que ya hay", ha añadido.

Además, Espinosa expone que hay más bulos que intentan "atacar la limpieza de nuestra democracia", como el de que hay empadronamientos irregulares de inmigrantes: "Dicen que hoy mismo esos empadronamientos irregulares intentan alterar las elecciones. Dicen que se han recibido tarjetas censales de personas muertas".

"En nuestro país puede haber errores administrativos, pero eso no implica que haya nigún tipo de fraude ni pucherazo", exalta el experto.

Por si fuera poco, se ha exparcido el bulo de ir a votar sin el teléfono móvil "para que el Estado no te localice". "Este cartel que circula es falso", afirma Espinosa.

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