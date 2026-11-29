Diferentes percepciones
¿Debería ser obligatorio votar? El debate de los colaboradores de La Roca sobre el derecho a la abstención
En buena parte de Europa, votar es voluntario. Sin embargo, en varios países de Latinoamérica el sufragio es obligatorio. Una diferencia que ha provocado un intercambio de opiniones entre los colaboradores del programa de laSexta.
Con motivo de las elecciones generales, los colaboradores de La Roca han puesto sobre la mesa una cuestión que divide opiniones: ¿votar debería ser un derecho o también una obligación? Un debate que ha arrancado con un mapa que muestra las diferencias entre países europeos y latinoamericanos a la hora de acudir a las urnas.
En buena parte de Europa, votar es voluntario. Sin embargo, en varios países de Latinoamérica el sufragio es obligatorio. Una diferencia que ha provocado un intercambio de opiniones entre los colaboradores del programa de laSexta. Juan del Val se ha mostrado tajante en contra de imponer la obligación de votar: "Lo que es obligatorio es pagar impuestos. A partir de ahí ya te puedes poner a protestar y a exigir que vayan los servicios públicos. Ahora, votar no. La abstención es un derecho".
Una postura con la que no ha coincidido Nuria Roca, que sí ve aspectos positivos en establecer el voto obligatorio. La presentadora considera que, si algunos países han optado por esta fórmula, es precisamente porque necesitan fomentar la participación ciudadana: "Es una forma de generar ese hábito de voto".
Del Val ha insistido en que no acudir a las urnas también es una decisión legítima y ha rechazado que abstenerse reste legitimidad a las protestas ciudadanas: "Yo puedo votar o no votar, pero voto". En ese momento, Pilar Vidal ha planteado otra cuestión que ha añadido un nuevo matiz al debate: "¿Y cuándo protestas si no tienes un medio de comunicación o un altavoz para protestar?".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido