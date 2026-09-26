Del gas pimienta a las vísceras de cerdo: los objetos más surrealistas que han aparecido en las cámaras políticas

Este análisis llega a La Roca después de que Francina Armengol expulsara del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta durante la sesión.

¿Qué se puede llevar al Congreso? La pregunta ha vuelto al centro del debate después de que este miércoles la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, expulsara del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta durante la sesión.

Armengol consideró que se trataba de "un arma" de acuerdo con la legislación vigente y ordenó su salida del hemiciclo. Las imágenes no han tardado en generar debate y también han dado pie en La Roca a recordar que, fuera de España, los parlamentos han sido escenario de protestas bastante más peculiares.

El primer ejemplo nos lleva hasta Taiwán. En 2020, diputados de la oposición protagonizaron una protesta durante una sesión parlamentaria en la que llegaron a lanzar cubos llenos de vísceras de cerdo. Una imagen que, como reconocía Berni Barrachina en La Roca, habría sido difícil de superar incluso en televisión.

De Taiwán viajamos hasta Italia. Allí, en 2014, un diputado decidió recurrir a una lubina como elemento de protesta. El parlamentario quería criticar las ayudas destinadas a inmigrantes y utilizó el pescado como símbolo para denunciar, según explicaba el programa, que los inmigrantes recibían ayudas mientras podían acceder a productos considerados caros.

En Estados Unidos, en 2015, algunos parlamentarios llevaron bolas de nieve guardadas en bolsas para protestar contra determinadas medidas relacionadas con el cambio climático. "Eso nos parece con más mérito", apuntaba Berni Barrachina con ironía, planteando incluso la dificultad logística de conservar las bolas de nieve hasta el momento de sacarlas.

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