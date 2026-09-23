Expulsada la diputada Ana Vázquez (PP) del Congreso por mostrar un bote de gas pimienta en el hemiciclo: "¿Esta es la nueva normalidad de Ceuta?"

Los detalles Armengol le ha pedido que lo entregue a seguridad fuera del hemiciclo y tras la negativa de Vázquez ha terminado con su expulsión. El PP se ha levantado para aplaudir a su diputada.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, expulsó a la diputada del PP de Galicia, Ana Belén Vázquez, por mostrar un bote de gas pimienta en el hemiciclo, considerado "un arma" según la legislación vigente. Durante un debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Vázquez exhibió el bote para criticar que los ciudadanos de Ceuta lo usaban para defenderse ante la entrada masiva de inmigrantes. Armengol la llamó al orden basándose en el artículo 101 del Reglamento del Congreso, que prohíbe exhibir armas. Tras negarse a salir, Vázquez fue finalmente expulsada, siendo aplaudida por sus compañeros del PP, excepto Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado del hemiciclo a la diputada del PP de Galicia Ana Belén Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta en pleno hemiciclo, al considerarlo "un arma" según la legislación vigente.

Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Una vez finalizado su rifirrafe con el ministro, Armengol ha llamado al orden a la diputada aludiendo al artículo 101 del Reglamento del Congreso que impide exhibir armas en sede parlamentaria y argumentando que un bote de gas pimienta es considerado como tal según el Registro de Armas.

"Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles", ha indicado Armengol.

La diputada se ha negado en varias ocasiones a salir para entregar el bote de gas pimienta y finalmente ha sido expulsado. El PP se ha levantado para aplaudir a su diputada. Solo ha permanecido sentado Alberto Núñez Feijóo.

Según el Reglamento de Armas al que ha hecho alusión Armengol, está prohibida la tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, de los "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas.

Tras el incidente y ya en los pasillos, la diputada del PP ha calificado de "surrealista" lo ocurrido y ha dicho que recurrirá la sanción. Ha explicado que Armengol desconoce el reglamento de armas, pues el bote de 30 mililitros que ha exhibido -que ha dicho que está vacío- "no necesita licencia de armas" y lo llevan muchas mujeres porque se encuentra a la venta. Con todo, ha avanzado que acudirá a la comisaría del Congreso para entregar el spray.

Después, en un corrillo con periodistas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado a su diputada. "No le veo un problema a traer un spray cuando los niños tienen que llevarlo", ha asegurando Feijóo criticando que la presidenta del Congreso ha estado "sobreactuada". "Esto ha sido inaudito. Quién está degradando a la Cámara es la presidenta", ha acusado Feijóo.

Precintan varias zonas del Congreso por fuerte olor a gas y picor de ojos

Tres baños baños del Congreso de los Diputados, la cocina y una de las cafeterías han sido precintadas por la Policía Nacional por un fuerte olor a gas y picor de ojos y garganta. Hasta el lugar acudió el comisario del Congreso con más policías y personal de la Cámara Baja. Han desalojado la zona y cerrado para trabajadores y prensa a la espera de investigar qué ha pasado.

Según una comunicación oficial del Congreso, "a las 10:26 horas hemos recibido un aviso de la Policía indicando que alguien había vaciado algún tipo de spray en los baños del hall de Ampliación III".

En la misma nota advierten de que "una delegación de Mauritania, que había intentado usar esos baños, ha salido apresuradamente y que incluso una mujer ha tenido que salir con fuertes síntomas".

En los siguientes minutos, según detallan, "se ha comprobado que el fuerte olor se ha extendido a las cocinas, razón por la cual hemos tenido que clausurar la cafetería de la Ampliación IV".

Y advierten de que "la situación puede ser peligrosa para personas con problemas respiratorios". "Por precaución, mantendremos clausurada la zona, valoraremos ampliar el radio de espacios excluidos si es necesario y visionaremos las cámaras para esclarecer lo ocurrido", sentencian.

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