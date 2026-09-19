Una cirujana, sobre la manipulación de las listas de espera: "Los políticos se ponen medallas con la sanidad, pero esto lo pagan pacientes y profesionales"

Ángela Hernández, portavoz de AMYTS, ha señalado que esto "no sucede porque los gestores o médicos sean malos, sino porque los recursos son insuficientes" y ha afirmado que es algo que ocurre "en todos los centros y todas las comunidades".

Ángela Hernández, que es portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), ha hablado en La Roca sobre la manipulación de las listas de espera, destacando que "es algo que sucede en todos los centros y no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en el resto de comunidades". "No es que esto suceda porque los gestores o los médicos sean malos, sino que esto sucede porque hay insuficientes recursos para dar respuesta a las demandas de cirugía, de pruebas diagnósticas y de consultas de especialistas de la población", ha señalado.

Una vez que pasa esto, ha subrayado la cirujana, "lo que sucede es que ante insuficientes recursos, los gerentes y los directivos hacen malabares y 'presionan' a los equipos para actuar en mayor sobrecarga, haciendo más actividad y haciendo pactos de gestión". "Y luego lo que sí que sucede es que sus incentivos, sus productividades variables, dependen de que los indicadores que han pactado con las diferentes consejerías salgan bien. Y eso es comprensible, pero lo cierto es que hay mucha opacidad también sobre estos incentivos", ha criticado.

Todo ello, ha afirmado Hernández, "conduce a una situación en la que los políticos de todos los colores se ponen medallas con la sanidad y cuentan que tenemos una sanidad universal y que hay barra libre, pero en realidad los profesionales y todos como pacientes vivimos que no es así, que los recursos no son suficientes y los pacientes lo pagan en forma de listas de espera y los profesionales en forma de sobrecarga", ha denunciado.

En lo referente a qué consecuencias tiene la alteración de las listas de espera, la portavoz de AMYTS ha destacado que "la más directa es que no llega a las consejerías y que desde las comunidades no llega al Ministerio la necesidad de aumentar los recursos, con lo cual esas listas de espera crecen".

"Las listas de espera son inaceptables"

En este punto, la cirujana ha querido dar un "mensaje de tranquilidad a la población", ya que, ha dicho, "en general, los malabares que se hacen, hacen que estos maquillajes de la lista de espera al final no repercutan tanto como deberían a los pacientes". "Pero, en cualquier caso, tenemos unas listas de espera que, maquilladas o no, son inaceptables y que como sociedad deberíamos decidir cuántos recursos y cuántos medios queremos dar a la sanidad para que estas listas de espera no lleven, por ejemplo, a fenómenos como que haya gente que se haga seguros privados, a un doble aseguramiento, porque sabe que así va a tardar menos en tener una prueba diagnóstica, en ver a una especialista o en operarse", ha manifestado.

Por último, la profesional ha expresado que le parece "muy desafortunada la reacción de la consejera de Sanidad y del equipo de comunicación o de la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, que han reaccionado atacando al mensajero". "En lugar de decir que iban a abrir una investigación y que había un tema de conflictos internos, de tiempo y de evolución en el servicio, han hecho una reacción que consideramos inaceptable de cara al compañero que tiene muchos menos medios y mucha menos repercusión que las declaraciones de una consejera o de una presidenta y que sin lugar a dudas van a acabar en tribunales porque desde luego, nosotros, si fuésemos el profesional, acudiríamos a los tribunales para defender nuestro honor", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido