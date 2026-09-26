'Tortura' en el concierto de Shakira: se tira de cabeza a una alcantarilla para recuperar un móvil perdido a la salida del show

Todo comienza cuando una joven sale del concierto de la artista. colombiana y se da cuenta de que ha perdido su teléfono móvil en una alcantarilla.

Hay móviles por los que uno haría casi cualquier cosa. Pero, ¿tirarse de cabeza a una alcantarilla? Eso es exactamente lo que ocurrió a las puertas de uno de los conciertos de Shakira en Madrid y que ha dejado unas imágenes tan surrealistas como peligrosas.

Todo comienza cuando una joven sale del concierto y se da cuenta de que ha perdido su teléfono móvil en una alcantarilla. Pide ayuda y hasta el lugar se desplazan las autoridades para intentar recuperarlo, pero cuando levantan la tapa de la alcantarilla ocurre lo inesperado: un hombre se lanza de cabeza al interior para intentar sacar el teléfono.

La escena, emitida en La Roca, no tarda en complicarse ya que el hombre queda encajado en la alcantarilla y varias personas comienzan a intentar ayudarle para conseguir sacarlo. Poco después, perdió el conocimiento, por lo que quienes estaban alrededor pidieron ayuda para conseguir sacarllo.

Finalmente, entre varias personas y con la ayuda de los servicios de emergencia, consiguen sacarlo. El hombre se encontraba aturdido y tuvo que ser atendido tras sufrir una falta de oxígeno.

Después de todo el esfuerzo, de la alcantarilla no salió lo que todos esperaban. El hombre había arriesgado su vida intentando recuperar el teléfono y, después de ser rescatado, no pudo encontrarlo.

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