Carmen, de 61 años, se encuentra en riesgo de desahucio : "No me quieren renovar. Me han dicho que tengo que marcharme"

Su situación económica deja poco margen para afrontar un cambio de vivienda y es que Carmen recibe alrededor de 730 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital. Pero solo el alquiler ya supone más de 530 euros mensuales.

Carmen tiene 61 años y vive una situación que amenaza con dejarla sin casa. Está en riesgo de desahucio. Es una mujer vulnerable que sobrevive gracias al Ingreso Mínimo Vital, pero el alquiler se lleva buena parte de sus ingresos y ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que abandonar la vivienda en la que lleva años viviendo.

Su caso se enmarca en un problema que afecta a miles de personas en Cataluña. Durante los primeros tres meses de 2026 se han producido 921 desahucios en la comunidad, mientras que en todo 2025 se registraron 6.814 lanzamientos.

Carmen intenta evitar convertirse en uno de esos casos, casos como el de Maricarmen, en Madrid. Su situación económica deja poco margen para afrontar un cambio de vivienda y es que Carmen recibe alrededor de 730 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital.

Pero solo el alquiler ya supone más de 530 euros mensuales: "Pues unos 530 y algo también. A esto hay que sumarle facturas, comer y a final de mes nos quedamos en nada", cuenta. "La empresa ya no me quiere renovar. Me ha dicho que tengo que marcharme fuera. Tienen que hacer reformas y bueno, y subir el alquiler, pues triplicarlo, el doble o el triple", relata.

"Y el resto, las instituciones. Pues estoy en lista de espera. He solicitado un piso de alquiler social y bueno, estoy en lista de espera de momento. Pues nada", explica.

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