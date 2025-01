La fusión de roscón y paella que indigna a Nuria Roca: "¡Qué no! ¡Qué me voy!"

La fusión gastronómica se ha convertido en una tendencia habitual en redes sociales, pero algunas combinaciones no dejan indiferente a nadie. En La Roca, Cristina Plaza presentó el polémico 'roscón de paella'.

Cristina Plaza llevó a La Roca las 'gastrotendencias' más extrañas que han circulado en redes sociales durante las Navidades. En esta ocasión, la colaboradora aseguró que se ha puesto de moda fusionar el clásico roscón de Reyes con otras recetas españolas, como la paella valenciana.

Tras descubrir esta 'gastrotendencia', Nuria Roca, como valenciana, no pudo evitar reaccionar con firmeza: "¡Qué no! ¡Qué me voy!". La presentadora del programa fue muy tajante al opinar sobre el 'roscón de paella'.

"Me vas a perdonar, pero esto es como el que utiliza la palabra tragedia en un titular para que entres a leer la noticia. ¡Esto ni es paella, ni es nada!", comentó Nuria Roca, dejando clara su postura sobre esta peculiar receta.