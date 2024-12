La rocambolesca explicación de la tía del 'El Patrón' sobre como consiguió su Porsche Panamera: "Tengo tres pagas"

Carmen Ramos no tiene ni carné de conducir, pero sí que puede presumir de tener un Porsche Panamera a su nombre. La tía de 'El Patrón' hablaba en Equipo de investigación en 2022 y justificaba de esta rocambolesca manera que tuviera en su posesión este vehículo de alta gama.

"Hombre, es que tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros", insistía ante las cámaras que se desplazaron hasta Puerto Serrano siguiendo su rastro. "Lo vi barato, me gustó y me lo compré", se justificaba. "¿Se lo compró usted de verdad o se lo compró otra persona a su nombre?", preguntaba el redactor. "No", aseguraba ella.

"Mi sobrino me lo pidió para la niña y yo, como soy su tía, pue yo se lo di", acabó diciendo. "Es que la Guardia Civil cree que su hermano y su mujer son los cabecillas de una organización criminal dedicado al blanqueo de capitales", insistía el periodista. "Ya ahí no entro yo".

La policía incautó los vehículos de los integrantes del clan de 'Los Piños' y los coches acabaron en un depósito judicial. Entre ellos había modelos de alta gama como un Mercedes, o un Porsche Panamera. Ninguno de los vehículos está puesto a nombre de los investigados.

