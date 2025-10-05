Fernando Garea recuerda que Feijóo es presidente del PP gracias a Ayuso: "Le cambiará la agenda, pero está ahí gracias a ella"

"Ayuso le cambia la agenda a Feijóo y le incomoda, desde luego, pero tampoco olvidemos que le viene bien en gran medida", comenta Fernando Garea en este vídeo de La Roca.

En La Roca, el periodista Fernando Garea considera un "error" afirmar que Isabel Díaz Ayuso impida que Alberto Núñez Feijóo lleve al Partido Popular hacia el centro, ya que, según él, el líder de los populares "no tiene ningún interés de ir al centro".

"Creo que hay una estrategia por parte del PP nacional que consiste en: ya hemos comido todo el voto de Ciudadanos, en el centro ya no hay más voto. Vamos a intentar llevarnos el voto de quien es nuestro rival en este momento, que es Vox", señala Garea.

En este plan, la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría un papel fundamental. "Ayuso le cambia la agenda a Feijóo y le incomoda, desde luego, pero tampoco olvidemos que le viene bien en gran medida", opina el periodista.

Según Garea, Ayuso cubre un electorado que interesa al PP nacional: "Ella se atreve, con su desvergüenza y desparpajo, a hablar y decir determinadas cosas a las que Feijóo nunca llegaría a decir".

Además, recuerda al líder del PP que su posición actual se debe, en parte, a la propia presidenta madrileña. "No hay que olvidar el origen de todo, que Feijóo es líder del Partido Popular y de la oposición gracias a Ayuso, o al menos por efecto de algo que hizo, que fue cargarse a Casado", concluye Fernando Garea.

