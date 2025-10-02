Juanma Lamet critica a Ayuso por calificar a la flotilla de "asamblea flotante": "Es una frivolidad grotesca y una muestra de no tener alma"

En Al Rojo Vivo, Juanma Lamet critica las palabras de Ayuso sobre la flotilla y denuncia "la tendencia tan españolísima de reducir debates internacionales a la batalla nacional".Además, advierte: "El futuro dirá quién estuvo del lado correcto de la historia".

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, critica las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la flotilla pro-Palestina. La presidenta madrileña había calificado la expedición de "asamblea flotante" y aseguró que, si sus integrantes creyeran de verdad que Israel es un "Estado genocida", no habrían viajado "ni locos". Además, ironizó al afirmar: "Ya se han dado el baño. Y ahora, pues venga subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine… ya se han hecho su agosto".

En Al Rojo Vivo, Lamet ha reaccionado: "Me parece una frivolidad grotesca. Te podrá gustar más o menos, podrás compartir o no las intenciones, en mi opinión bienintencionadas, de quienes están en la flotilla, pero descalificarlos así, hacer mofa y esperpento, me parece fuera de lugar".

El periodista ha añadido que este tipo de comentarios reflejan "la tendencia tan españolísima de convertir todos los debates internacionales en píldoras blancas o negras de la batalla nacional". En su opinión, la flotilla tiene un fuerte valor simbólico al intentar visibilizar, mediante ayuda humanitaria, la necesidad de ejercer presión social sobre el Gobierno de Netanyahu.

Lamet ha sostenido que, dado que una acción militar no es viable, las vías diplomáticas son limitadas y las jurídicas poco efectivas, "lo que queda es la protesta civil y la presión social, que sí está teniendo efecto". Por ello, despachar el tema "con esa frivolidad grotesca" de Ayuso es, en sus palabras, "no tener alma ante un asunto tan grave como el genocidio".

Para concluir, ha lanzado una reflexión: "En el futuro todos haremos recapitulación de quién estuvo en el lado correcto de la historia y quién no".

