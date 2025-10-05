Tania Sánchez pide coherencia a la izquierda ante el embargo de armas a Israel: "Uno tiene que saber lo que hace con sus votos"

El Congreso de los Diputados votará el próximo martes, 7 de octubre, el decreto que plantea el embargo de armas a Israel. La aprobación dependerá de los votos de Podemos y Esquerra Republicana, mientras Junts, PNV y EH Bildu ya han confirmado su apoyo.

El próximo martes, 7 de octubre, el Congreso de los Diputados votará el decreto sobre el embargo de armas a Israel. De momento, se sabe que Junts, PNV y EH Bildu votarán a favor, aunque su aprobación dependerá de los votos de Podemos y Esquerra Republicana.

Desde La Roca, Tania Sánchez ha dado su opinión sobre el tema: "Es indudable que al Partido Socialista siempre le falta arrojo y decisión para llevar las cosas hasta el final y siempre tiene una posición timorata con la mayor parte de las cosas que dice. Pero, es también incuestionable que los partidos que tienen una posición más valiente y más arrojada, como pueden ser Sumar o Podemos, en esta causa no tienen la mayoría y uno tiene que saber lo que hace con sus votos".

Asimismo, señala que, si el decreto no sale adelante por culpa de algún partido de izquierdas, está claro a qué se debe. Según ella, a "un tacticismo electoral que espero que no le perdone nadie".

Una reflexión que extiende a cualquier formación política: "Me parece inconcebibleque ningún partido del Parlamento español, con lo que hay ahora mismo, como el genocidio, no preste su apoyo a que empecemos a tomar medidas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.