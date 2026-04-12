Fernando Garea: "Estamos abocados a una situación de inflación muy alta; el mercado ya se ha comido la bajada del IVA"

El periodista ha señalado que el Gobierno ha destacado que "hemos llegado al punto en el que, aunque mañana mismo acabara la guerra, se tardaría al menos ocho meses en recuperar una situación similar a la que teníamos antes".

Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', ha afirmado en La Roca que estamos "abocados a una situación de inflación muy alta en todo el mundo" que "también va a afectar a España". "Lo que explica el Gobierno es que hemos llegado al punto en el que, aunque mañana mismo acabara la guerra y volviéramos a una situación sin conflicto armado, se tardaría al menos ocho meses en recuperar una situación similar a la que teníamos antes", ha señalado el periodista.

En este sentido, Garea ha subrayado que habla de situación "similar porque ya hay instalaciones que tienen que ver con la energía en la zona, por ejemplo en Qatar, donde de cuatro instalaciones que tienen, al menos dos o tres tienen daños que se tardarían mucho tiempo en reparar".

Así, el director adjunto de 'El Español' ha advertido de que la inflación que va a llegar a todo el mundo "va a afectar a España también, porque aunque tenga otras fuentes de suministro de combustibles, si sube el precio a un tipo de combustible, al final terminan subiendo todos". "Y lo grave es que esa bajada del IVA que tiene efectos solo hasta junio en el decreto que se ha aprobado, ya se la ha comido el mercado, lo que quiere decir que en breve habría que aprobar un nuevo decreto con medidas, no solo con esas, sino superiores a esas", ha defendido Garea, quien cree que "nos pueden llegar a una situación de inflación bastante importante".

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