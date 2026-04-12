Detenido tras la muerte de una mujer que cayó de un edificio de Pamplona: había quebrantado una orden de alejamiento

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Municipal de Pamplona

Los detalles La fallecida se ha precipitado cuando intentaba descolgarse con unas sábanas desde la ventana de la cocina, mientras el detenido se encontraba en el interior de la vivienda.

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre por quebrantamiento de condena tras la muerte de una mujer que cayó desde la terraza de un edificio en el barrio de San Jorge. El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 horas del domingo en la calle Sanduzelai. Los servicios médicos no pudieron salvar a la mujer. La policía investiga si la caída fue accidental o si el detenido, que tenía una orden de alejamiento, está implicado en el suceso. La Policía Nacional ha realizado una inspección técnica del lugar para esclarecer los hechos.

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, que ha quebrantado una orden de alejamiento, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un tercer piso de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge.

La caída se ha producido cuando la fallecida se descolgaba con unas sábanas, según informa el 'Diario de Navarra', que indica, además, que el detenido se encontraba dentro de la vivienda cuando la mujer se ha precipitado.

El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai. En ese momento, vecinos del bloque han escuchado una fuerte discusión en el interior del piso donde vivía la mujer, quien ha comenzado a descolgarse desde la ventana de la cocina y se ha caído.

Tras recibir el aviso, un equipo médico se ha desplazado al lugar, aunque no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, quien ha fallecido en el lugar de los hechos. Ahora, la Policía Municipal de Pamplona investiga la posible implicación del detenido, quien estaba en el interior de la vivienda en el momento de la caída y tenía una orden de alejamiento sobre la fallecida.

Por el momento, agentes de la policía científica de Policía Nacional han hecho una inspección técnica del lugar de los hechos. Mientras, el cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Navarro de medicina legal para practicarle la autopsia.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

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