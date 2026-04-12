Las primeras palabras de la tripulación de Artemis II tras viajar a la Luna: "Es el sueño más grande en la Tierra"

¿Por qué es importante? La misión, tras un viaje a la cara oculta de la Luna, están de regreso tras un "amerizaje de manual". "Nadie aquí abajo va a saber lo que hemos pasado", afirma el comandante Wiseman.

Los astronautas de Artemis II han regresado a la Tierra tras una histórica misión de 10 días que los llevó a la cara oculta de la Luna. En Houston, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen compartieron sus experiencias en el Johnson Space Center de la NASA. Wiseman destacó la conexión permanente entre ellos y lo especial de ser humano y estar en la Tierra. Glover expresó su gratitud por la experiencia vivida, mientras Koch reflexionó sobre la importancia de la unidad en la tripulación. Hansen enfatizó la "experiencia humana" de la misión. Wiseman agradeció a la NASA y a Jared Isaacman, mostrando apoyo para futuras misiones.

Los astronautas de Artemis II ya están en casa. Ya están en la Tierra. Ya han regresado al planeta después de una travesía de 10 días que les ha llevado a la cara oculta de la Luna. Que les ha hecho entrar en la historia, después de recorrer la mayor distancia jamás recorrida por el ser humano desde la esfera azul. Ahora, en Houston, los cuatro han hablado de su experiencia en un viaje que marca un antes y un después en materia aeroespacial.

Reid Wiseman, Victor Glorver, Christina Koch y Jeremy Hansen estaban más que emocionados en Texas. En el Johnson Space Center de la NASA desde el que compartieron sus sensaciones. "Estamos unidos para siempre", afirmó el comandante de la misión.

"Nadie aquí abajo va a saber lo que hemos pasado. Ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida", ha expuesto Wiseman que, dirigiéndose a sus compañeros, recordó que "hace 24 horas la Tierra era así de grande en la ventana".

Porque han estado más que lejos: "Estar a más de 321.000 kilómetros de casa, antes del lanzamiento... es el sueño más grande en la Tierra. Cuando estás fuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano. Es especial estar en el planeta Tierra".

En cuanto a Glover, piloto de la misión, ha asegurado que todavía "no ha procesado" los 10 días del histórico viaje espacial: "Quiero agradecer a dios en público. Más grande que el reto de intentar describir lo que hemos pasado, la gratitud por ver lo que vimos, hacer lo que hicimos, estar con quien estuve... Es demasiado grande para estar simplemente en un cuerpo".

Koch, por su parte, ha reflexionado sobre lo que es una tripulación: "Estas con ella todo el tiempo, pase lo que pase. Rema al unísono, en cada minuto, con el mismo propósito. Está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros, ofrece gracia y también pide rendición de cuentas".

"Lo que más me impactó no fue ver la Tierra tan diminuta, sino toda la negrura que la rodeaba. Es como ese bote salvavidas que está colgando, imperturbable, en el universo", ha expuesto.

Hansen fue el último en hablar, apuntando a la "experiencia humana" como parte de la misión: "Lo que sugiero es que, cuando miren hacia arriba, no nos vean a nosotros. Somos un reflejo de vosotros. Si les gusta lo que ven, entonces mirad algo más hacia dentro".

Wiseman, antes de concluir el evento, habló de nuevo para dar las gracias a la NASA y a Jared Isaacman, su administrador. "Ahora sois vosotros los que vais a ir y nosotros los que os vamos a apoyar en cada paso del camino", ha expresado para terminar.

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