El 'No a la guerra' tensa al PP, que lo tacha de "eslogan oportunista y electoral"

El nuevo de dilema de un Feijóo entre la conciliación de Juanma Moreno y la agresividad de Ayuso

Los detalles El último en criticar el uso del lema por parte del presidente del Gobierno ha sido Juanma Moreno. "Todos estamos en contra de la guerra. Ninguno la quiere", asegura en una entrevista en 'El Correo de Andalucía'. Desde el PP, el abanico de respuestas a las acciones de Trump ha sido diverso.

El eslogan 'No a la guerra' de Pedro Sánchez ha generado un intenso debate político en España. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha intentado ajustar su discurso, inicialmente crítico con el conflicto en Irán, para adoptar una postura más moderada. Feijóo ha condenado la "deriva belicista" mundial, mientras que figuras del PP como Cayetana Álvarez de Toledo han mostrado un apoyo más directo a la intervención. Isabel Díaz Ayuso ha criticado al Gobierno de Sánchez, vinculando la situación en Irán con otros conflictos y dictaduras. La diversidad de opiniones dentro del PP refleja tensiones internas sobre la postura frente a la guerra.

Cómo un simple eslogan ha protagonizado una absoluta batalla campal política. Así es como el 'No a la guerra' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado diferentes acusaciones cruzadas entre partidos, consigna que sigue tensando al PP, que hace todo lo posible para evitar que se mencione. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, este es "oportunista y electoral".

En una entrevista para 'el Correo de Andalucía', el 'popular' ha asegurado que la guerra en Irán también "tiene consecuencias" para su comunidad, una zona muy exportadora. Así, sobre el 'No a la guerra' y las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado claro: "Todos estamos en contra de la guerra, ninguno la quiere".

Más de un mes después del inicio de la guerra en Irán tras los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos, el PP de Alberto Núñez Feijóo reconducía su discurso asegurando que "el mundo está enloquecido" y afirmando que líderes como él están "obligados a actuar con sensatez".

Un discurso muy diferente al que expresaba cuando comenzó el conflicto: "Antes del derecho internacional, están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos", manifestó, tras lo que añadió que "cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor". El presidente del partido ahora hace un mix y dice que "no existe el derecho internacional sin derechos humanos".

Eso sí, no todos los 'populares' han mantenido la misma postura. Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho directamente 'sí' a la guerra contra Irán y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando le han pedido condenar los ataques, ha respondido sin condena: "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán".

De la crítica a la "barbarie"

Tras rectificar, en mayor o menor medida, Feijóo cambiaba de estrategia y hablaba de "barbarie": "Debemos empujar para que la mesura sustituya a la barbarie", declaró el líder del PP, que a su vez condenó la "deriva belicista que recorre el mundo". Para resumir su posición a Sánchez, le envió un mensaje claro: "No a la guerra y no a usted".

Mientras, Ayuso metía en el mismo saco a las invasiones en Irán, Venezuela o Gaza, vinculando algo tan terrible como una guerra con "todo lo bueno": "No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno".

"Si nadie hiciera nada, hoy seguirían presos políticos en las calles de Venezuela o mucha gente seguiría secuestrada en túneles de Hamás", señaló. Comentario con el que el gallego Alfonso Rueda no parecía estar de acuerdo: "Opino lo mismo que ayer y que todos los días. A partir de ahí que lo que defendamos o digamos cada dirigente concreto...". Otros, como Alfonso Fernández Mañueco, lo decían incluso más claro: "¿Viola la legalidad internacional? Parece razonable decir que sí".

En otra de sus intervenciones, la presidenta madrileña criticaba que el Gobierno hable de derecho internacional mientras "no respeta el derecho español". "No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles", defendío mezclando de nuevo diferentes temas.

Según Ayuso, si fuera por el PSOE el régimen del ayatolá Alí Jamenei "seguiría armándose nuclearmente toda la vida". "Estamos francamente consternados con la política internacional que está llevando el Gobierno de (Pedro) Sánchez, su jefe, sin haber pasado ni siquiera por el Congreso de los Diputados. Si por ustedes fuera, las cárceles venezolanas todavía estarían llenas de presos políticos", expresó.

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