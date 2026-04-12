José María Olmo, sobre el juicio a Ábalos: "Ha quedado patente la facilidad con la que circulaba dinero en efectivo, incluso en el PSOE"

El jefe de investigación de 'El Confidencial' ha expresado que los testimonios que se han escuchado en el juicio "tienen una fuerza brutal y han sido reiterados por diferentes voces", por lo que considera que "va a ser muy difícil que el Supremo no los tenga en cuenta a la hora de escribir una sentencia".

José María Olmo, jefe de investigación de 'El Confidencial', ha hablado en La Roca sobre el juicio a José Luis Ábalos y ha señalado que "los testimonios han venido a confirmar lo que habían declarado los principales investigados y los testigos en la fase de instrucción". "Sí que tengo que decir que probablemente escuchados uno tras otro y en directo, el efecto que tienen es abrumador", ha expresado el periodista, quien cree que el juicio "está prácticamente ya visto para sentencia".

"Es verdad que el auto de procesamiento incluía diferentes episodios en los que presuntamente Ábalos y Koldo intervinieron concertados con Aldama para amañar contratos públicos, pero luego hay otros episodios que tienen que ver con con la colocación, por ejemplo, de la pareja sentimental de Ábalos y también de Claudia Montes en puestos públicos, y eso queda ratificado", ha subrayado el periodista de investigación.

Además, Olmo ha destacado que "también ha quedado patente la facilidad con la que circulaba el dinero en efectivo, incluso en el Partido Socialista". "Y a mí me parece que esos testimonios tienen una fuerza brutal, que han sido reiterados por diferentes voces y que va a ser muy difícil que el Supremo no los tenga en cuenta a la hora de escribir una sentencia", ha concluido.

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