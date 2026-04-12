Misión 'Salvar a Orbán': el interés de EEUU y de Rusia en las elecciones de Hungría con Europa de fondo

¿Qué está pasando? Tanto Putin como Trump mantienen una gran relación con el primer ministro húngaro. Los rusos, de hecho, llegaron a plantearse simular un atentado contra el primer ministro para ayudarlo a ganar en las urnas.

Hungría enfrenta un momento crucial tras 16 años bajo el liderazgo de Viktor Orbán. Las elecciones presentan a Peter Magyar, líder del partido conservador Tisza, como favorito. La situación es observada de cerca por Bruselas, Washington y Moscú, dado el papel estratégico de Hungría en la UE. Recientes filtraciones revelaron que el gobierno de Orbán compartió información confidencial con el Kremlin, intensificando las tensiones. La inteligencia rusa incluso consideró simular un atentado para favorecer a Orbán. Mientras tanto, Washington ve a Hungría como un modelo liberal para la extrema derecha. Aunque Hungría prospera económicamente, su democracia ha retrocedido. Magyar, exaliado de Orbán, se diferencia por su defensa del Estado de Derecho y su intención de acercarse a Occidente y la UE.

Hungría se juega su futuro. Se juega lo que está por venir en un país que lleva 16 años bajo el mandato de Viktor Orbán. Que lleva más de tres lustros con el Gobierno ultra del todavía primer ministro. Frente a él, Peter Magyar, líder del partido conservador Tisza que aparece como favorito en las encuestas. Y mirando, de manera más que atenta, están Bruselas, Washington y Moscú.

Como un reflejo de lo que ha sido Budapest en cuanto a las películas de espías. En unas en las que la ciudad ha sido el escenario perfecto para los agentes secretos, para las filtraciones y para las conspiraciones. Para algo que ha pasado de la ficción a la realidad con unas conversaciones telefónicos del gobierno de Orbán compartiendo información confidencial con el Kremlin sobre la Unión Europea.

Hasta la inteligencia rusa se ha llegado a plantear simular un atentado contra el primer ministro para ayudarlo a ganar estas elecciones en un argumento más propio de una película en la que, eso sí, EEUU no es enemigo ruso sino un aliado más en la misión 'Salvar a Orbán'.

"Ambos países se juegan mucho en estas elecciones. Para Rusia, Hungría es un aliado fundamental en la UE, con Orbán como caballo de Troya en el Consejo Europeo. Para Washington, los motivos son diferentes, con los húngaros como el modelo liberal en el que se inspiran las fuerzas de extrema derecha", cuenta Héctor Sánchez Margalef, investigador principal de CIDOB.

Tal es el interés norteamericano en Hungría que hace unos días JD Vance se subió al escenario junto a Orbán para llamar por teléfono a Trump. "Amo a Hungría y amo a Viktor", dijo.

"Hungría, a nivel económico, disfruta de una gran prosperidad. A nivel democrático ha sufrido un retroceso. Escalaron hasta llegar a cierto punto de disfrute de derechos y deberes democráticos similares a los de Europa Occidental, pero ha ido disminuyendo con el tiempo", explica Margalef.

Las encuestas dan como ganador a Peter Magyar, exmiembro del partido del primer ministro y al igual que él muy duro con la migración. "Es un conservador, pero le diferencia de Orbán su defensa del Estado de Derecho y su idea de aproximarse de nuevo a Occidente y a la UE", insiste, el investigador.

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