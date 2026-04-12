Sorpresa, miedo y silencio en El Burgo (Málaga) tras la quema del muñeco de Netanyahu: "Se ha sacado de contexto"

Los detalles El Gobierno israelí convocó a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresar su malestar ante una exhibición que muestra "el espantoso odio antisemita".

El 5 de abril, en El Burgo, Málaga, se llevó a cabo la tradicional Quema de Judas, un evento con más de 80 años de historia, donde se quemó un muñeco de siete metros que representaba a Benjamín Netanyahu. Este acto, que simbolizaba un mensaje contra la guerra y el genocidio, provocó la indignación del Gobierno israelí, que convocó a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv para expresar su descontento. Israel calificó el evento como un acto de odio antisemita, mientras que los vecinos de El Burgo aseguran que se ha sacado de contexto. La alcaldesa del municipio destacó su preocupación por el conflicto en Gaza.

El pasado 5 de abril, los habitantes del municipio malagueño de El Burgo quemaron un muñeco de siete metros lleno con unos 14 kilos de pólvora que representaba al líder israelí, Benjamín Netanyahu. Una tradición más, tal y como la trataron los vecinos de la localidad, que supuso la furia de Israely el miedo de los malagueños.

El evento era la tradicional Quema de Judas del pueblo, realizada hace más de 80 años y celebrada el Domingo de Resurrección. La quema simbolizaba el mensaje 'No a la guerra, al genocidio', según expuso la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez. En otras ediciones se han quemado figuras de dirigentes internacionales, como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el Gobierno israelí convocó este sábado a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresar su malestar por la quema del muñeco.

"El espantoso odio antisemita en exhibición aquí es un resultado directo de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado publicado en redes sociales junto a un vídeo de la voladura del muñeco. "Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación", añadió.

Tras estos acontecimientos, vecinos del municipio han asegurado a laSexta que no esperaban esta repercusión y que "se ha sacado de contexto". Es por ello que prefieren callar y no dar declaraciones al respecto, ni ellos, ni su Ayuntamiento.

Eylon Levy, exportavoz oficial del Estado de Israel, ha publicado en sus redes sociales que "resulta asombroso lo poco que ha cambiado España desde la Inquisición". Por su parte, Mariló Narváez, alcaldesa de El Burgo, se ha pronunciado y ha asegurado que a ellos les preocupa más "el asesinato de niños en Gaza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.