Nuria Roca celebra el "amor máximo" entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: "Hacen una pareja estupenda"

La presentadora ha hablado sobre la diferencia de edad entre ambos, señalando que "no es lo mismo salir con una persona que tiene veintipocos que con Maxi, que tiene 36". "Ya es una relación más igual, aunque se lleven bastantes años", ha expresado.

Nuria Roca ha hablado sobre el "amor máximo o lo que sea que haya ocurrido" entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. "Nos ha alegrado sobremanera porque hacen una pareja estupenda, porque ella le saca un montón de años, porque son guapos...", ha expresado la presentadora, quien ha destacado "esas imágenes a la luz de una farola en pleno centro de la ciudad mientras le sujeta la cabeza".

En este sentido, Roca ha señalado que "ellos no se han pronunciado" al respecto por lo que "solo podemos fantasear con que esta relación continúe". Además, sobre la diferencia de edad entre ambos, la presentadora ha defendido que "no es lo mismo salir con una persona que tiene veintipocos que con Maxi, que tiene 36". "Ya es una relación más igual, aunque se lleven bastantes años", ha opinado.

Por su parte, Pilar Vidal ha indicado que "ella estuvo muchos años casada", aunque ya "llevaba años divorciada" y no se le había conocido ninguna relación sentimental. "Ella es muy discreta en este aspecto y Maxi también las relaciones que han tenido han sido de larga duración", ha señalado la periodista.

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