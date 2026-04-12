¿Cómo es posible que propietarios corran el riesgo de ser desahuciados de la casa que compraron hace 50 años en Madrid? Un abogado lo explica

El abogado ha alertado de que "no se trata de un caso aislado para nada" y ha señalado que "en Protección Oficial se dan bastantes casos similares".

El abogado Manuel Hernández ha explicado en La Roca los motivos por los que los propietarios de 68 viviendas de diferentes barrios de Madrid corren el riesgo de ser desahuciados. La clave está en que dichos propietarios no inscribieron la vivienda en el Registro de la Propiedad cuando la compraron hace 50 años.

Y es que, tal y como ha señalado el abogado, "no es obligatorio" inscribir una vivienda en el Registro de la Propiedad cuando la compras. "De hecho, el Registro de la Propiedad se creó con idea de la constitución de las hipotecas, es decir, que las garantías hipotecarias tuvieran una seguridad plena a la hora de poder gestionar el préstamo y que tuviera esa garantía sobre el inmueble que se estaba endeudando. Y, de hecho, la ley que regula el Registro de la Propiedad se llama Ley hipotecaria", ha explicado.

Así, el abogado ha defendido que "cuando uno adquiere un inmueble, debería inscribirlo en el Registro de la Propiedad". "Si no lo hace, lo que puede pasar es que quien me lo ha vendido, es decir, el vendedor, lo vuelva a vender a un tercero", ha alertado, tras lo que ha apostillado que esto "es una doble venta y es una estafa".

Sin embargo, el experto ha advertido de que "las estafas prescriben a los cinco años" y ha subrayado que "lo que ocurre en este caso es que la doble venta, o en este caso tres ventas, se hicieron en el 2019, con lo cual posiblemente haya prescrito en el ámbito penal y entonces ya nos vamos al ámbito civil".

"Lo que ha ocurrido aquí es que una empresa ha entrado en concurso de acreedores, ha liquidado el patrimonio y dentro de esa liquidación del patrimonio había unos inmuebles que no estaban matriculados, que son esas 68 viviendas, y las ha vendido a un tercero, porque que ya estaban vendidas ante, y ese tercero las ha matriculado, las ha inscrito en el Registro de la propiedad y las ha vendido a otro", ha explicado el letrado.

Además, Hernández ha alertado de que no se trata "de un caso aislado para nada". "Nosotros en el despacho tenemos uno vivito y coleando y hemos tenido muchos de este tipo. Y es más, en Protección Oficial se da bastante, porque en la Protección Oficial, en los años 70 y 80, la financiación habitual no eran las hipotecas, sino que era el precio aplazado con resolución contractual, por lo que no había hipotecas como tales, sino que se firmaba todo por contrato privado".

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