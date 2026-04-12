Las imágenes del apasionado beso de Ester Expósito y Kylian Mbappé en un restaurante de Madrid

La actriz y la estrella del Real Madrid se dejaron ver en una cena con amigos, donde alguien grabó por el escaparate lo que estaba ocurriendo en su interior, unas imágenes que se viralizaron rápidamente tras semanas de rumores.

¡Habemus beso! La relación entre la actriz española Ester Expósito y la estrella del Real MadridKylian Mbappé ha revolucionado las redes sociales y ocupado todo tipo de titulares. Ahora, tras unas semanas de rumores y vídeos de su romántica cita en París, hay confirmación oficial con imágenes de su primer beso en público (al menos grabado) incluidas.

Los celebrities, tal y como se ha comentado en La Roca, se dejaron ver en un restaurante de Madrid con amigos, donde alguien grabó por el escaparate lo que estaba ocurriendo en su interior, unas imágenes que se viralizaron rápidamente.

Por su parte, Nuria Roca ha expuesto que estas muestran algo de lo más "normal", "una pareja que está empezando y que quiere besarse todo el rato".

Mientras, Pilar Vidal ha analizado la pose de Expósito, ya que se encuentra reclinada: "Se reclinan hacia atrás porque están con más gente en la mesa. Así no es tan violento". "Si yo saliese con él me daría igual que estuvierais delante", añade la periodista.

Estas imágenes son del viernes pasado por la noche, después de un partido del Real Madrid en el que el francés sufrió un golpe que le partió la ceja. Sin embargo, la actriz y el futbolista disfrutaron de una cena entre amor y risas. "Es una pareja de guapos y exitosos", dice Vidal, sentencia Vidal.

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