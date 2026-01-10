Trump se posiciona a favor de los manifestantes en Irán y lanza un mensaje: "EEUU está preparada para ayudar"

Los detalles El presidente de Estados Unidos se ha hecho eco de las protestas que ya duran dos semanas en el país asiático y ha asegurado que Irán "mira a la libertad como nunca antes". Medios estadounidenses apuntan a que estaría pensando en tomar medidas militares.

Donald Trump ha centrado su atención en Irán tras las protestas en el país, que han dejado más de 50 muertos. A través de Truth Social, el expresidente estadounidense ha expresado su apoyo a los manifestantes y ha ofrecido la ayuda de Estados Unidos, sugiriendo una posible intervención ante la violencia ejercida contra ellos. El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha manifestado su respaldo al pueblo iraní. En respuesta, el Ejército de Irán ha advertido que se enfrentará a cualquier "complot" de Estados Unidos para desestabilizar el país, acusando a Washington de conspirar junto a Israel y grupos terroristas.

Donald Trump parece tener sus ojos en medio mundo. Si Venezuela, Groenlandia, Cuba o México están en el punto de mira, el presidente estadounidense también ha puesto en su foco a Irán tras las protestas que están asolando el país y que han dejado más de 50 muertos.

El republicano ha utilizado su cuenta de Truth Social para posicionarse del lado de los manifestantes y mostrar que Estados Unidos está dispuesto a ayudar: "Irán mira a la libertad, probablemente como nunca antes. Estados Unidos está preparada para ayudar". De hecho, ya con anterioridad también había abierto la posibilidad a una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes. Es más, medios estadounidenses apuntan a que estaría pensando en tomar medidas militares.

También ha sido muy explícito su secretario de Estado, Marco Rubio, quien directamente ha asegurado que "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán". Ante este apoyo manifiesto, el Ejército de Irán ha respondido este sábado que se enfrentará seriamente contra cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, el Ejército iraní ha instado a la población a "mantenerse alerta" y frustrar los "complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los disturbios" en el país.

El Ejército de Irán añadió que el "agresivo" y "perverso" Gobierno de Estados Unidos ha urdido conspiraciones para recuperar su dominio sobre el pueblo iraní, y defendió que Washington se ha unido al "régimen sionista criminal", en alusión a Israel, y a "grupos terroristas" para perturbar la seguridad de la República Islámica de Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.