La población de Groenlandia, "atemorizada e indignada" ante las amenazas de Trump: "Todos tienen rifles en sus casas"

Groenlandia, con un tamaño cuatro veces el de la Península Ibérica, alberga a solo 56.000 personas, de las cuales el 80% son inuits. Esta población autóctona está preocupada por las amenazas de Trump, según Ramón Larramendi, explorador y fundador de 'Tierras Polares', quien señala que los groenlandeses, acostumbrados a la caza, bromean sobre defenderse si las amenazas se materializan. Larramendi duda de una intervención armada, sugiriendo que es más probable una renegociación del acuerdo de defensa. Marc Oliva, profesor de Geología, destaca que el movimiento independentista podría inclinarse hacia Estados Unidos si se les ofrece independencia y acceso a recursos. Groenlandia emerge como un foco geopolítico clave.

Larramendi lleva 30 años trabajando en Groenlandia con su empresa de turismo, expediciones y logística, por lo que él conoce como nadie en España el sentimiento de los groenlandeses. Así, afirma que "todos tienen rifles en sus casas". "Es un país de cazadores, y medio en broma medio en serio dicen que si las amenazas de Trump se cumplen, ellos se defenderán", subraya el experto.

Pero, ¿es realista una intervención armada con una base estadounidense ya en la isla? El fundador de 'Tierras Polares' dice que no es capaz de "visualizar una invasión" en la que vaya "la sexta flota de EEUU frente a poblados de 70 casas". "Ahora, cuesta visualizar algo que no sea una renegociación más agresiva del acuerdo de defensa", manifiesta.

Por su parte, Marc Oliva, profesor de Geología de la Universidad de Barcelona, con siete expediciones a su espalda, destaca que el fuerte movimiento independentista en la isla pueda decantar la balanza: "Si les llegan con una propuesta de que pueden ser independentistas y a los americanos les permiten algún tipo de acceso a los recursos, muchos cambiarían la opinión y estarían a favor de pasarse a ser americanos".

Desde 2017, Oliva ha investigado glaciares, sobre todo, en la Comuna de Qaanaaq, la zona habitada más al norte. Se trata de una zona muy tradicional, donde la vida gira en torno a la pesca y la caza pero donde, asegura el experto, no están cerrados al cambio. En este sentido, el experto expresa que "en una mano tienen el arpón y en otra el móvil".

