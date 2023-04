'Una Vida Bárbara' desgrana la vida de Bárbara Rey en cuatro capítulos en los que la vedette cuenta sus inicios y una de las etapas más comentadas de su vida: su relación con el rey emérito. La actriz no ha dudado en responder con contundencia sobre lo que sentía por el monarca, y el monarca por ella.

Así, se ha pronunciado sobre si estaban enamorados el uno del otro: "Creo que para estar con una persona y estar bastante tiempo, evidentemente amor existe. No te puedo decir si estaba enamorada y si él estaba enamorado de mí. Pero evidentemente amor y cariño muchísimo".

En este sentido, ha indicado que ella "sabía perfectamente" que no se podía enamorar de él: "Yo no tenía ningún futuro con él nada más que el de ser unos muy buenos amigos con derecho a una serie de cosas. Es muy atrayente en el fondo, aunque muchas veces digo que no me debiera haber pasado mucho porque se descabaló mucho mi trabajo, en el fondo pienso que era un hombre que estaba muy bien físicamente en aquel momento".

Por eso, ha indicado, le sorprendió que se fijara en ella: "Yo tampoco conocía sus andanzas, me creía que era la única en el jardín. A mí no me desagradaba, porque de tener a Franco a tenerle a él hay una diferencia grande. No solo físicamente".