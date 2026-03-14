Una española en Bahréin, sobre la "zona gris" de las repatriaciones: "Solo ponen el autobús y los vuelos no permiten mascotas"

Vanessa ha hablado en La Roca sobre la vida en un país que vive bajo las bombas de Irán. "Para salir hay que ir por un puente y han especulado con atacarlo", ha expuesto.

Vanessa Díaz ha hablado en La Roca sobre cómo es el día a día en Bahréin desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio. En el programa, ha expuesto que se dedica a la organización de eventos y que lleva "cinco meses" en el país, después de vivir allí "unos 10 años del 2008 al 2018".

Fue entonces cuando se fue a Nueva Zelanda, de donde es Cronos, su perro. Un dálmata que se dejó ver también por el programa y con el que se trasladó a Bahréin. Que la ha acompañado desde hace ocho años. Y ahí es donde habla de la "zona gris" de las repatriaciones desde el país árabe.

"No podemos ser repatriados con las mascotas. La embajada española en Bahréin, o la de Kuwait que es a la que estamos adheridos, solo ha puesto un autobús para ir a Arabia Saudí. El billete de avión cada uno pone el suyo. Los vuelos son aerolíneas pequeñas y no permiten a perros como el mío".

Y habla de las opciones que les dejan: "La gente con perros o con otros animales los han dejado en guarderías que ya están todas llenas. Otros los han abandonado. La otra opción es que hay quien ha contratado a gente para que los cuide hasta que puedan volver".

En ese sentido, Vanessa ha afirmado que su intención era "volver para el verano". "De forma normal o regular es algo fácil. Tengo la documentación que mi perro necesita, porque para volver a la Unión Europea hay que hacer un test en particular que consiste en un análisis de sangre que certifica que el animal tiene unos requisitos mínimos".

"Hay confianza en que se pueda salir pronto. Se han creado unos corredores de emergencia para que salgan los vuelos", ha expuesto, pero pone otro 'pero': "Para salir de Bahréin hay que usar un puente para llegar a Arabia Saudí y es donde está el miedo. Se especuló con que lo iban a atacar y es la única manera que tenemos de salir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.