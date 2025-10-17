Cuándo y cómo comprar las entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Las entradas para los 16 conciertos confirmados de La Oreja de Van Gogh para 2026 (sólo repite en Madrid, con dos fechas) tienen precios que van desde los 45 a los 72 euros.

"Has venido a despertar mi alegría y felicidad... tengo tantas cosas que contar". Muchos españoles (y fuera de España también) cantábamos esta letra allá en los años 2000, cuando Amaia Montero era la vocalista de La Oreja de Van Gogh. Luego llegó la era de Leire Martínez, una etapa mucho más larga que la originaria, pero llegó a su fin de manera drástica en 2024, cuando la cantante dejó el grupo. Fue entonces cuando, mientras muchos lloraban su salida, otros soñaban con el regreso de Amaia. Y ahora, un año después, es una realidad: Amaia Montero ha vuelto a LODVGy lo ha hecho anunciando una nueva gira que recuerda aquellos tiempos.

Bajo el nombre 'Tengo tantas cosas que contar', el tour de La (nueva vieja) Oreja de Van Gogh comenzará en mayo de 2026 en Bilbao, en la comunidad autónoma que vio nacer al grupo hace ya casi 30 años. Un total de 16 fechas confirmadas (por ahora) conforman esta nueva gira que terminará en Pamplona en noviembre de 2026 y para cuyas entradas no habrá que esperar mucho.

Las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh se ponen a la venta el lunes 20 de octubre de 2025 a las 12:00h, y sus precios oscilarán entre los 45 y los 72 euros, a los que se añadan los gastos de distribución, con paquetes VIP que arrancan en los 110 euros y los 290 euros, más gastos de gestión. Estas son todas las fechas confirmadas y los lugares elegidos para volver a escuchar aquella Oreja de Van Gogh que sonaba en las radios de todos los adolescentes, jóvenes y adultos en la década de los 2000.

Bilbao | 9 de mayo | Bizkaia Arena BEC!

Madrid | 28 y 29 de mayo | Movistar Arena

Albacete | 6 de junio | Estadio José Copete

Murcia | 13 de junio | Plaza de toros

Sevilla | 26 de junio | Live Sur Stadium

Fuengirola | 27 de junio | Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

Gijón | 10 de julio | Gijón Life

Donostia | 31 de julio | Illunbe Donostia Arena

Santander | 21 de agosto | La Virgen del Mar

Valladolid | 27 de agosto | Pingüinos Arena

Valencia | 4 de septiembre | Roig Arena

A Coruña | 11 de septiembre | Coliseum

Zaragoza | 9 de octubre | Pabellón Príncipe Felipe

Barcelona | 6 de noviembre | Palau Sant Jordi

Pamplona | 20 de noviembre | Navarra Arena

¿Dónde se compran las entradas de LODVG?

Desde la página web de La Oreja de Van Gogh se podrá acceder a la venta de entradas de los diferentes conciertos anunciados, pero a priori los tickets se podrán adquirir directamente en las páginas web de los espacios elegidos para los conciertos: en la página del Movistar Arena —el histórico Palacio de los Deportes de Madrid—, por ejemplo, ya está preparada para la avalancha de solicitudes que se espera el 20 de octubre, igual que el Navarra Arena de Pamplona.