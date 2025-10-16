Boris Izaguirre pide a Amaia Montero que desbloquee a Cayetana Guillén-Cuervo tras volver a La Oreja de Van Gogh: "Reanuden su amistad"

"Me ha dado mucha alegría esta noticia, espero que Amaia desbloquee a Cayetana Guillén-Cuervo y reanuden su amistad", asegura Boris Izaguirre tras confirmarse la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'.

'La Oreja de Van Gogh' ha confirmado de manera oficial la vuelta de la que fue su primera vocalista, Amaia Montero, justo un año después de la marcha de Leire Martínez. "Por tanto, Cayetana Guillén Cuervo tenía razón", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, que analiza el comunicado del grupo pop: "Acaban de reconocer que llevan un año. ¿Por qué se ofendió Amaia Montero con la pobre Cayetana Guillén-Cuervo?".

"Entiendo que querían el factor sorpresa", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde recuerdan cómo la actriz y presentador confirmó sin querer hace meses su ilusión ante la vuelta de su amiga, Amaia, al grupo en un momento en el que la noticia solo era un rumor.

Un hecho que también recuerda Boris Izaguirre en este vídeo, donde pide a Amaia Montero que desbloquee a su amiga Cayetana: "Me ha dado mucha alegría esta noticia, espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanuden su amistad". Tras escucharle, Alfonso Arús confiesa que se va a "mojar" en las "guerras" que existen ahora mismo en la música española: "En la guerra de Andy y Lucas soy de Andy, y en la de Amaia y Leire, soy de Leire".

"Yo soy team Leire", insiste el presentador en el plató, donde Alba Gutiérrez afirma que "la frase de que han vuelto donde lo dejaron desprestigia mucho el trabajo de Leire". "Sabe mal que le estuviera haciendo la cama", lamenta Angie Cárdenas en el plató, donde destaca que en Aruser@s también son "del team Cayetana". Por último, Tatiana Arús recuerda que "Leire Martínez estuvo más años en la banda que Amaia Montero.

