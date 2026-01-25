Esperanza Aguirre, sobre el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis: "¿Qué tiene que ver aquí Trump?"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha aseverado que "la policía de Estados Unidos puede disparar".

Este sábado, la policía antimigratoria de Donald Trump ha asesinado a Alex Jeffrey Pretti, un hombre estadounidense de 37 años, en plena calle en Minneapolis cuando estaba grabando cómo los agentes rociaban gas pimienta contra una protestante.

Al respecto, Esperanza Aguirre ha recordado en La Roca que allí los agentes sí tienen autorización a disparar: "Tengo conocimiento que la Policía en España no puede disparar pase lo que pase. Mientras que la policía allí puede disparar".

Además, ha considerado que no se tiene que involucrar en este suceso al presidente de Estados Unidos: "¿Qué tiene que ver aquí Donald Trump? Esto es una actuación de la policía de fronteras".

"He escuchado al jefe de la policía que el hombre tenía una pistola de nueve milímetros y con dos cargadores", ha concluido la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

