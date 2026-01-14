Iñaki Urdangarin será entrevistado por Jordi Évole en la nueva temporada de Lo de Évole

Lo de Évole regresa a laSexta con su séptima temporada, consolidándose como un referente en la televisión española. El programa, presentado por Jordi Évole, fue el más visto de la cadena por sexto año consecutivo. Entre las entrevistas más esperadas está la de Iñaki Urdangarin, cuyo encuentro generará gran interés debido a su pasado mediático y judicial. También se contará con la participación de figuras como Manuel Carrasco, Lola Herrera y Alba Flores, entre otros.

Lo de Évole regresa este domingo a laSexta con su séptima temporada reforzando su posición como uno de los formatos de referencia de la televisión española. El programa, presentado y codirigido por Jordi Évole, vuelve tras cerrar el curso anterior como el espacio más visto de la cadena por sexto año consecutivo.

Entre las entrevistas más esperadas de esta nueva tanda de programas se encuentra la que protagonizará Iñaki Urdangarin, que se grabará próximamente. Un encuentro que, a buen seguro, generará un gran interés entre la audiencia por ser el exduque de Palma uno de los personajes más mediáticos y controvertidos de la historia reciente de nuestro país.

El exmarido de la infanta Cristina -otrora deportista de élite y más recientemente, epicentro de uno de los mayores escándalos judiciales de las últimas décadas- cumplió una condena de casi seis años de prisión por el caso Nóos, una etapa que marcó un punto de inflexión en su vida pública y personal. Ahora, participará en el programa de laSexta con motivo de la publicación de su libro de memorias.

Así será la nueva temporada de Lo de Évole

La séptima temporada de Lo de Évole arrancará con un viaje a Londres para encontrarse con Manuel Carrasco, uno de los músicos españoles más reconocidos a nivel internacional.

Además de con Urdangarin y el cantautor onubense, Jordi Évole charlará con nombres tan destacados de la cultura como Lola Herrera, referente indiscutible del teatro español a sus 90 años; Fernando Tejero, en una entrevista centrada en su cara más personal; Alba Flores, en un recorrido íntimo por la memoria de una de las sagas artísticas más emblemáticas del país; Juan José Millás, que abrirá las puertas de su casa en la costa asturiana; Loles León, que paseará con Évole por la Barceloneta; y Manu Sánchez, que recibirá al programa ante un auditorio lleno en Sevilla... entre otros invitados.

El programa podrá seguirse, además de en laSexta, a través de atresplayer y, fuera de España, en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma.

