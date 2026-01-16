Jordi Évole, sobre su entrevista a Iñaki Urdangarin: "Le convirtieron en cabeza de turco de una situación que vivía Casa Real"

Jordi Évole asegura que le apetece mucho su entrevista con Iñaki Urdangarin, al que asegura que desde la Casa Real usaron de "cabeza de turco": "El escándalo del Caso Nóos les sirvió para, de alguna manera, tapar algunos casos que luego afloraron".

El próximo domingo llega a laSexta la nueva temporada de Lo de Évole, con invitados como Manuel Carrasco, Manu Sánchez, Alba Flores, Loles León, Lola Herrera, Fernando Tejero y Juan José Millás... y alguna que otra sorpresa que se irá desvelando semana tras semana.

Una de las grandes sorpresas es la entrevista de Jordi Évole a Iñaki Urdangarin. "Llevamos muchos años detrás de esta entrevista y, por fin, ahora coincidiendo con la publicación del libro vamos a poder conversar con él", explica Jordi Évole en este vídeo, donde destaca que Urdangarin "ha pasado por diferentes momentos de su vida que contrastan mucho": de la cima olímpica a convertirse en el yerno de España y pasar luego a "convertirse en una persona denostada".

Además, el periodista confiesa que le interesa mucho saber cómo ahora el que fuera cuñado del rey Felipe "se vuelve a buscar la vida por caminos no demasiado fáciles" ya que, al parecer, muchos trabajos le han rechazado por su pasado. "Es la historia de una persona que convirtieron en cabeza de turco en su momento de una situación que vivía la Casa Real y que tenían miedo que la cosa subiese", afirma el periodista, que concluye que "el escándalo del Caso Nóos les sirvió para, de alguna manera, tapar algunos casos que luego afloraron".

