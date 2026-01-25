Esperanza Aguirre, sobre los guardias civiles que estuvieron en Adamuz: "Habían estado haciendo declaraciones a todo el mundo; algo pasa ahí"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid considera que ya hay "información suficiente" para juzgar la actuación de la administración en la tragedia.

Esperanza Aguirre ha analizado con Nuria Roca lo sucedido en el accidente ferroviario de Adamuz. Y, al escuchar a la presentadora pedir esperar a los resultados de una comisión de investigación, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no lo considera necesario.

"¿Qué quiere, que hagan como el apagón? Que nos tiremos un año de 'son las eléctricas' y luego no tengamos ninguna explicación. Hay un señor que estaba subido en el Alvia, que hizo unas fotos y queda marcada la hora, y fue él el que avisó a los dos guardias civiles que había", ha aseverado.

De hecho, ha apuntado la comunicación que dieron al inicio los mencionados agentes, algo que ya no hacen: "Habían estado haciendo declaraciones a todo el mundo y esta mañana he escuchado que les han prohibido hablar. Algo pasa ahí".

Y, pese a que Nuria Roca apostilla que es necesario tener toda la información para poder juzgar, Aguirre insiste en que es "suficiente": "Hay una realidad que es cuando han llegado los servicios de emergencia al Alvia".

