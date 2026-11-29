Cuenta la anécdota en La Roca
Sara Ramos: "Una apoderada de mi colegio electoral le ha dicho a una señora que no podía votar porque llevaba una camiseta por la educación pública"
La periodista ha contado una anécdota personal que ha vivido cuando ha ido a votar. "Yo, que soy la 'Pasionaria' de mi barrio, he dicho que eso no era así", ha expresado.
Sara Ramos ha contado en La Roca una anécdota que ha vivido cuando ha ido a votar este 29N. "Ha habido lío en mi colegio electoral, en el colegio en el que yo votaba, porque justo la señora que iba a votar delante de mí llevaba puesta una camiseta por la educación pública y una de las apoderadas que había allí le ha dicho que no podía votar con esa camiseta porque era propaganda electoral", ha recordado.
Así, la periodista ha expresado que ella, que es "la 'Pasionaria'" de su barrio, ha dicho que "eso no era así, y que tenía que decidirlo el presidente de la mesa". "Y, efectivamente, el presidente de la mesa ha dejado a la mujer votar, pero durante unos momentos se ha vivido cierta tensión porque ella se ha negado a quitarse la camiseta", ha relatado.
"Y mi pregunta es, ¿por qué una camiseta donde pone educación pública es propaganda electoral?", ha cuestionado entonces Nuria Roca, a lo que Ramos ha respondido que "ese es el debate". "He leído viniendo para acá que le ha pasado a más gente", ha añadido Ramos, quien ha apuntado que "si el presidente de mesa llega a decir que él considera también que eso es propaganda electoral, se la hubiera tenido que quitar".
"Yo me imagino que esto tú lo puedes denunciar, porque que ponga 'educación pública' no tiene que ser propaganda electoral", ha manifestado entonces Roca, quien ha defendido que "la educación pública nos pertenece a todos, tengamos la ideología que tengamos".
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