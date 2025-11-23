Ahora

Cuatro de cada diez divorciados vuelven a casa de sus padres: así está cambiando el modelo familiar en España

Cada vez más familias en España comparten hogar entre abuelos y nietos. Según el INE, estos hogares ya representan el 16%, un aumento ligado al crecimiento de divorcios, el alto precio de la vivienda y la falta de medidas de conciliación.

Cada vez son más los hogares en los que abuelos y nietos viven bajo el mismo techo. Según un estudio del INE, el 16% de las familias españolas está formado por varias generaciones conviviendo juntas, un 4% más que hace solo cinco años.

Detrás de este aumento está, en gran parte, el crecimiento de las separaciones y divorcios. Cuatro de cada diez personas que se separan o divorcian acaban regresando a casa de sus padres, algo que se vuelve aún más habitual cuando hay niños de por medio. Solo en 2024, los divorcios aumentaron un 8,2% respecto al año anterior, y en la mitad de los casos había menores implicados.

En 2020, los hogares formados por abuelos y niños representaban el 12%, pero la cifra ha crecido hasta el 16% en 2024. El precio de la vivienda, la inestabilidad laboral y la falta de medidas de conciliación son algunos de los factores que explican este cambio en el modelo familiar.

