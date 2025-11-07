El conmovedor vídeo homenaje de unos abuelos al recrear su infancia emociona las redes y el plató de Aruser@s

Nostalgia y ternura en Aruser@s al ver el tierno vídeo viral de los yayos que han recreado un día de su niñez: "Cuando las risas eran fáciles y el tiempo no corría, la vida era maravillosa".

En el plató de Aruser@s hemos visto conmovedores reencuentros y sorpresas que han robado el corazón de los tertulianos, pero el vídeo viral que ha presentado Alfonso Arús ha ido un paso más allá: ha despertado el niño interior de los colaboradores trayendo una oleada de nostalgia.

El emotivo vídeo muestra a unos yayos que recrean un día de su infancia, comenzando por ir a buscar al último amigo que falta hasta la puerta de su casa, pidiendo permiso a su madre para salir a jugar. Como no podía faltar, la madre les pregunta a qué hora volverán. "Cuando las risas eran fáciles y el tiempo no corría, cuando las bolitas, la pelota o las figuritas eran el tesoro más valioso, la vida era maravillosa", escribe la creadora del vídeo en el post.

Con este homenaje, los protagonistas recuerdan no solo aquellos tiempos, sino también "a los niños que siguen siendo por dentro". "Es un viral que nos invita a valorar nuestro tiempo y nuestros detalles", asegura Hans Arús.

