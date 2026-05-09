El magistrado González Vega defiende la "solidaridad" de España al recibir al Hondius: "Es asumir un compromiso humanitario"

"España es un país miembro de la OMS y, además, era el puerto más cercano y estaba dotados de los mejores medios para afrontar este tipo de enfermedades, mientras que Cabo Verde no los tiene", ha señalado.

El magistrado Ignacio González Vega ha defendido en La Roca que el hecho de que España reciba a los pasajeros del Hondius "es un tema de solidaridad entre entre humanos". "En primer lugar, España es un país miembro de la Organización Mundial de la Salud y este tema no puede ser tratado más que por la Organización Mundial de la Salud. Además, era el puerto más cercano y estaba dotado de los mejores medios para afrontar este tipo de enfermedades, cosa que Cabo Verde no tiene, desgraciadamente, esos medios", ha subrayado.

Así, el magistrado ha expresado que se trata de un "compromiso internacional, de solidaridad y, sobre todo, es asumir el compromiso humanitario de asistir a esos pasajeros del barco en el que hay 14 ciudadanos españoles". "La otra solución que se me ocurre es que cada país acogiera a sus ciudadanos. Por tanto, España, en cualquier caso, tendría que acoger a los 14 ciudadanos que están en el barco", ha añadido.

En lo referente a la decisión de la Justicia de avalar la cuarentena obligatoria para los pasajeros españoles, el experto ha apuntado que "el Estado tiene que estar dotado de medios para proteger la salud pública". "Y es evidente que los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos deben ceder ante el bien mayor que es la protección de la salud pública. Por tanto, en aquellos casos en que, como este, se producen enfermedades transmisibles y que pueden poner en riesgo la salud del resto de los ciudadanos, es normal que el Estado pueda acudir a las vías que le proporcionan las leyes aprobadas", ha argumentado.

Y, en este sentido, ha explicado, "hay una ley de medidas especiales en materia de salud pública que ya se planteó hace seis años con motivo del coronavirus". "Yo en este caso no sé muy bien si estos ciudadanos no querían confinarse voluntariamente, porque si es voluntariamente no hay que recurrir a los medios coactivos", ha aseverado.

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