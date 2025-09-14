Ahora

Tensión en plató

Choque por La Vuelta: Ana Martín habla de "extrema izquierda" y Tania Sánchez le pide "no decir cosas que no sabe"

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid, a raíz de las protestas propalestinas, provocó un fuerte debate en La Roca. Ana Martín y Tania Sánchez confrontaron sus opiniones sobre los movimientos sociales detrás de las manifestaciones.

En las últimas horas, la organización de La Vuelta ha decidido suspender la última etapa, prevista en pleno centro de Madrid, debido a las numerosas protestas registradas a lo largo de la jornada.

Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar en Atocha, donde se produjeron cargas policiales, así como lanzamientos de vallas y botellas. Según se ha podido conocer, los ciclistas ya abandonaron la competición y se subieron a los coches de sus respectivos equipos.

En La Roca, este episodio generó un tenso enfrentamiento entre la periodista Ana Martín y la analista política Tania Sánchez.

Para Martín, resulta difícil pensar que las protestas no tengan un trasfondo organizado: "Es evidente que esto no es una combustión espontánea que nació de la manera en que nació y que hay elementos de extrema izquierda", afirmó.

Unas declaraciones que no fueron bien recibidas por Tania Sánchez, quien replicó a su compañera de plató: "Si no conoces los movimientos, no digas cosas que no sabes". La analista subrayó que "los movimientos propalestinos no tienen ningún partido, ningún elemento de la extrema izquierda. El movimiento ha sido desde hace años de muchos campos diferentes".

